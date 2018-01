Santarcangelo, è' morto in ospedale l'anziano investito sulle strisce pedonali

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 07:33 - 03 Gennaio 2018

Non ce l'ha fatta il pensionato santarcangiolese travolto sulle strisce pedonali il 28 dicembre scorso. Giampaolo Fuschini, pensionato, aveva ottanta anni. L'uomo, è morto all'ospedale Bufalini di Cesena dove era stato portato in eliambulanza subito dopo l'incidente. I fatti sono avvenuti nella mattina di giovedì scorso in via Garibaldi a Santarcangelo. L'anziano era stato investito da un furgoncino mentre stava attraversando sulle strisce rimanendo gravemente ferito.