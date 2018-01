A Rimini Simon & The Stars per il suo ‘L’oroscopo 2018. Il giro dell’anno in 12 segni’

Attualità

Rimini

| 19:11 - 02 Gennaio 2018

Come sarà il 2018? Simon & the Stars racconta il nuovo anno con la formula che in poco tempo l'ha reso l'astrologo più amato dal web. Il suo sguardo preciso e poetico non si limita alle previsioni ma, attraverso simboli, riflessioni e consigli, ci aiuta a esplorare (e affrontare meglio) questo nuovo capitolo della nostra vita. Come in un viaggio sulla macchina del tempo, infatti, Simon ci accompagna non solo verso il futuro ma anche in un passato che gioca un ruolo fondamentale.

Anche quest'anno il racconto di ogni segno è affidato a un film, una narrazione emotiva e universale, che permette di comprendere meglio le tematiche principali del 2018. E, soprattutto, aiuta a mettere a fuoco la conquista che nel nuovo anno aggiunge un tassello al nostro continuo percorso di crescita e maturazione.



La pagina Facebook di Simon & the Stars (www.facebook.com/simonandthestars) e il suo blog (www.simonandthestars.it) si sono affermati giorno dopo giorno, like dopo like, e proseguono la loro inarrestabile ascesa, rendendo Simon il re indiscusso dell’astrologia.



La presentazione a ingresso libero si terrà giovedì 4 gennaio alle ore 18:00, nella sede della libreria laFeltrinelli, Largo Giulio Cesare 4, Rimini.