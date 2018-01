Riccione: agevolazioni per nuclei familiari e per mobilità casa lavoro dei cittadini disabili

Attualità

Riccione

| 16:54 - 02 Gennaio 2018

L’Ufficio Distrettuale di Piano di Riccione, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale del 17 luglio 2017 n. 1073, concede contributi per il rimborso delle spese sostenute per il trasporto casa-lavoro-casa a lavoratori disabili (fisici, psichici e intellettivi) che manifestino particolari difficoltà nel recarsi sul luogo di lavoro con mezzi propri o con normali mezzi di trasporto pubblico. I contributi sono finalizzati ad agevolare i processi di mobilità da e verso i luoghi di lavoro per chi è impossibilitato a conciliare i tempi lavorativi con orari e percorsi dei trasporti pubblici e/o bisognosi di trasporto personalizzato, nell'ambito di progetti di inserimento lavorativo effettuati ai sensi della legge 68/99.

Le agevolazioni previste possono essere riconosciute a favore di persone con disabilità occupate nell’anno 2017 nell’ambito della L. 68/99 con difficoltà di natura oggettiva di raggiungibilità della sede lavorativa.

Le condizioni che rendono difficoltoso il percorso casa-lavoro per un lavoratore disabile possono riguardare per esempio l’inesistenza e/o l’impossibilità dell’utilizzo del mezzo proprio, la mancanza o riduzione di linee di trasporto pubblico nel percorso casa/lavoro, un ridotto numero di corse sulla linea di trasporto pubblico nel percorso da compiere o una turnazione non compatibile.

Per l’ammissione al beneficio i cittadini richiedenti devono essere in possesso di cittadinanza italiana, di un paese dell’UE (nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possesso di un regolare titolo di soggiorno); avere la residenza nei Comuni del Distretto di Riccione (Riccione, Coriano, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano, Montescudo-Montecolombo, Morciano di Romagna, San Clemente, Gemmano, Mondaino, Saludecio, Montefiore, Montegridolfo) e un inserimento lavorativo ai sensi L. 68/99.

Le richieste di contributo potranno essere presentate entro il termine del 31.01.2018 con queste modalità:

devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, compilate unicamente sui moduli predisposti dall’Ufficio Distrettuale di Piano di Riccione. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) documentazione/autocertificazione comprovante le condizioni che danno diritto all’assegnazione del contributo;

b) fotocopia del documento d’identità e codice fiscale;

c) modello Iban (necessario per l’erogazione del contributo).



Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali informazioni e compilazione dei moduli agli Sportelli Sociali presenti nel Distretto di Riccione:

- Sportello Sociale Comune di Riccione: via Flaminia 41, tel. 0541 428908, orari di ricevimento del pubblico con accesso libero lunedì-mercoledì-venerdì 10:00-13:00;

- Sportello Sociale Comune di Misano: via Repubblica 124, tel. 0541 618452, orari di ricevimento del pubblico con accesso libero martedì e giovedì 10:00-13:00;

- Sportello Sociale Comune di Cattolica (per i residenti dei Comuni di Cattolica e San Giovanni): Piazza Roosevelt n. 7, tel. 0541 966698, orari di ricevimento del pubblico con accesso libero lunedì-mercoledì-venerdì 10:00-13:00;

- Sportello Sociale Comune di Coriano (per i residenti dei Comuni di Coriano e Montescudo-Monte Colombo): Piazza Mazzini 15 tel. 0541 659824, orari di ricevimento del pubblico con accesso libero martedì e venerdì 9:30-12:30;

- Sportello Sociale Comune di Morciano (per i residenti dei Comuni di Morciano, Gemmano, San Clemente, Montefiore, Montegridolfo, Mondaino, Saludecio): Piazza del Popolo n. 1 tel. 0541 851902, orari di ricevimento del pubblico con accesso libero lunedì e giovedì 10:00-13:00.



La domanda dovrà esser presentata, a pena di esclusione, entro la data indicata, tramite consegna a mano, oppure presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Riccione sito in via Vittorio Emanuele II n° 2 nei giorni feriali: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 14.00 – giovedì dalle 8.00 alle 17.00, nelle seguenti attraverso consegna a mano, posta raccomandata, Posta Elettronica Certificata (comune.riccione@legalmail.it).



Anche per l’anno 2017, ai sensi dall’art. 65 Legge 23.12.98 n. 448, è prevista l'erogazione, per gli aventi diritto, di un assegno di €. 141,30 per 13 mensilità per i nuclei familiari con almeno 3 figli minori e con l’indicatore della situazione economica (ISEE) non superiore a €. 8.555,99.

I nuclei familiari che si trovano nella condizione di percepire il contributo possono scaricare il modello di domanda dal sito www.comune.riccione.rn.it o ritirarlo presso l’U.O Sportello Sociale - Assistenza e Casa sito in Via Flaminia n°41 (San Lorenzo) fino al 15.01.2018 nei seguenti giorni: lunedì, martedì, mercoledì venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00

giovedì dalle ore 10.00 alle17.00.

La domanda andrà consegnata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Riccione in via Vittorio Emanuele II n°2 nei giorni lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 14.00 – giovedì dalle 8.00 alle 17.00 entro il 15.01.2018 con allegata la seguente documentazione: fotocopia di un documento di riconoscimento, per i cittadini non comunitari fotocopia di permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo; fotocopia della Certificazione I.S.E.E., fotocopia codice IBAN



Per informazioni contattare i numeri 0541/428909 e 0541/428911.