Infrastrutture: in arrivo 2 miliardi per linee metropolitane, 8,85 milioni per il Trc

Attualità

Rimini

| 15:57 - 02 Gennaio 2018

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha firmato il decreto di riparto di 1,397 miliardi per le linee metropolitane, filoviarie e in

generale del trasporto rapido di massa. Le nuove risorse,sommate ai 665,77 milioni approvati dal Cipe del 22 dicembre, ammontano a 2,063 miliardi. "La cura del ferro continua nelle città, in particolare nelle città metropolitane, che, con un efficace sistema di trasporto pubblico, potranno esserecomparabili alle migliori città europee" afferma Delrio in unanota. Finora, sottolineano dal Mit sono stati erogati 6,31 miliardi per nodi e servizi ferroviari urbani.

In particolare per il trasporto rapido costiero di Rimini sono stati assegnati 8,85 milioni destinati alla fornitura di filoveicoli.