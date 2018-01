La Befana arriva nei parchi tra squali, delfini e un gala’ sui pattini a rotelle

Eventi

| 14:36 - 02 Gennaio 2018

Dalla Befana sui Pattini all’Acquario di Cattolica a quella Hip-hop di Oltremare, la simpatica vecchina ha dolci sorprese per tutti i bambini e sabato 6 gennaio volerà sulla sua scopa per approdare all’Acquario di Cattolica e a Oltremare, Riccione.

Destreggiandosi fra squali e pinguini, la Befana sarà ospite d’onore della festa di pattinaggio artistico e freestyle: “Roller Gala, Follie sui Pattini all’Acquario”, un evento ospitato dall’Acquario di Cattolica, in collaborazione con Scuola di Pattinaggio Pietas Julia e Federazione Sammarinese Roller Sports. Una befana sui pattini che arriva carica di caramelle, dopo le spettacolari evoluzioni di pattinaggio artistico e le adrenaliniche chicane dei freestyler.

Il Roller Gala è gratuito e si svolgerà sabato 6 gennaio alle ore 11:30 nell’area di fronte all’ingresso del Percorso Blu.

L’Acquario resterà poi aperto fino al 7 gennaio, dalle 9.30 alle 16.30 per regalare emozioni fra i quattro itinerari, tutti al chiuso a prova di meteo, che ospitano 4000 esemplari di 300 specie diverse, fra le quali pinguini, lontre e gli squali toro più grandi d’Italia. Fino al 7 gennaio sarà anche esposta la Rassegna di Presepi Sott’Acqua, immancabile appuntamento per le festività.





La Befana di Oltremare sceglie di presentarsi in una inedita versione… Hip-Hop! Che abbia deciso di modernizzarsi per essere a suo agio nella Laguna dei Delfini più grande e bella d’Europa? Lo si può scoprire il 6 e 7 gennaio, alle 11.45 e alle 16:30 in corrispondenza dell’appuntamento “Delfini, lo spettacolo della natura”.

Per i visitatori di Oltremare, inoltre, la magia degli incontri con il Volo dei Rapaci, gli animali della Fattoria e gli appuntamenti con l’Educazione Cinofila.



Fino al 7 gennaio, Acquario di Cattolica, Oltremare e Italia in Miniatura offrono l’ingresso gratuito per i bimbi fino a 100 cm di altezza e per i bimbi fino a 140 cm che portano una pallina di Natale (se accompagnati da due adulti paganti).

Inoltre, con l’operazione “Christmas Village”: chi si presenta alle casse con il biglietto di una delle due piste di pattinaggio di Rimini Ice Village,e Cattolica Regina di Ghiaccio e ha diritto a 2 Euro di sconto sul biglietto d’ingresso di un parco a scelta. Vice versa, il biglietto dei parchi vale 1 Euro di sconto sulle piste di Rimini e Cattolica.