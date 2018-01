Happyfania Volley 2018: in arrivo a Bellaria e a Viserba oltre 1.400 pallavolisti

Sport

Bellaria Igea Marina

| 14:24 - 02 Gennaio 2018

E’ tutto pronto per la sesta edizione di Happyfania Volley, il torneo di pallavolo giovanile nazionale organizzato da Dinamo Pallavolo Bellaria e Kiklos in collaborazione con Fondazione Verdeblu e PA Incentive di Promozione Alberghiera, che si svolge da giovedì 4 a sabato 6 gennaio.

Le premesse sono estremamente promettenti: sono in arrivo oltre 1.400 partecipanti da tutta Italia, ben quattrocento in più rispetto allo scorso anno. A Bellaria Igea Marina e Viserba di Rimini si raduneranno 45 società arrivando a coinvolgere una ventina di alberghi. La crescita della manifestazione si evidenzia non solo nell'ampliamento alberghiero (numerico e territoriale) ma anche nell'utilizzo di ben tredici impianti tra Bellaria Igea Marina, Viserba di Rimini, Rimini e Savignano sul Rubicone.

74 formazioni si sfideranno suddivise in sei categorie, di cui quattro femminili (Under 13, 14, 16 e 18) e due maschili (Under 14 e 16). Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio e Abruzzo sono le principali regioni da cui provengono le società partecipanti: insieme agli atleti, ai tecnici e ai dirigenti, saranno presenti anche numerosi accompagnatori al seguito a testimonianza del fatto che le manifestazioni sportive sono un traino per tutte le età.

Il sipario sulla manifestazione si alzerà giovedì 4 gennaio, con l'inizio di tutte le partite delle fasi a gironi, e culminerà sabato 6 pomeriggio nel gremitissimo Palazzetto dello Sport di Bellaria con le finalissime Under 16 maschile e Under 18 femminile, seguite dalla suggestiva cerimonia di premiazione di tutti i partecipanti. Non mancheranno momenti ludici come la festa serale Happydisco di venerdì sera al Palacongressi di Bellaria (che si trasformerà in una vera e propria discoteca), la degustazione di piadina romagnola sabato mattina e la Lotteria della Befana con premi distribuiti alle varie società durante le finali di sabato pomeriggio.

Sarà una tre giorni di volley, tifo ed emozioni senza sosta: il miglior modo per realizzare propositi sportivi e inaugurare l'anno nuovo.