A San Leo la magia dell’Epifania: un lungo week-end di musica, giochi e animazione

Eventi

San Leo

| 14:14 - 02 Gennaio 2018

San Leo si prepara a un lungo fine settimana tra musica, giochi e animazioni e venerdì 5 Gennaio aprirà le porte alla festa più dolce dell’anno con il Concerto dell’Epifania alle ore 17.30, nel Teatro di Palazzo Mediceo con protagonisti gli allievi ed i maestri del Distretto della Musica Valmarecchia in collaborazione con la Scuola Comunale di Musica di San Leo.

Quando negli occhi dei bambini vibra l’emozione, i suoni e le melodie diventano musica e la musica entra nei cuori di tutti.

Verranno eseguiti brani classici e moderni arrangiati appositamente per gli allievi.

Alle ore 20.30, nelle Sale del Palazzo Mediceo, si terranno giochi e animazioni a cura delle Associazioni di San Leo, ad intrattenere grandi e piccini in attesa che giunga la tanto amata Befana.

Un momento conviviale di grande allegria e partecipazione alla quale tutti sono invitati.

A dispetto del detto che “l’Epifania tutte le feste si porta via”, a San Leo proseguiranno gli eventi :

Sabato 6 Gennaio, ore 17.00, Teatro Comunale di Pietracuta di San Leo, Una passeggiata tra le favole. Grandi e piccini si ritroveranno per una passeggiata tra le favole della loro infanzia in compagnia delle opere illustrate da Wolfango, ultimo grande pittore del novecento recentemente scomparso; graditissima sarà la presenza della nuova promessa dell’illustrazione, Alessandro Battara.

Tiziana Roversi, storica per l’infanzia e direttrice della collana di fiabe “Molliche di Minerva”, ci condurrà alla riscoperta delle storie de I Cappuccetto Rosso, I Pollicino, L a Leggenda dei sei compagni e Il gatto con gli stivali.

Un appuntamento tra ricordi e immaginazione arricchito dalle letture dell’attore bolognese Saverio Mazzoni.

In chiusura uno speciale firmacopie con il grafico e illustratore Alessandro Battara.

Ingresso Libero

Domenica 7 Gennaio, ore 11.00 e ore 15.30,Fortezza ; “Alla scoperta della Fortezza:la Fortezza di San Leo non ha più segreti?”; un percorso di visite animate ideate per scoprire, sotto una singolare e affascinante veste, il principale monumento cittadino.

Domenica 7 Gennaio, ore 10.00; Palazzo Mediceo, Torneo Semilampo della Befana a cura del Circolo Scacchi San Leo.

I ristoratori di San Leo e comprensorio sapranno, come sempre, deliziarvi con le loro specialità culinarie.

Tutti gli eventi di San Leo sono scaricabili dal sito www.san-leo.it