Con 130 crew di ballerini e 34 coreografi al Palazzo dei Congressi di Riccione al via l’ Mc Hip Hop Contest

Eventi

Riccione

| 14:09 - 02 Gennaio 2018

Il popolo dell’urban dance sta per sbarcare a Riccione con 130 crew di ballerini che si danno appuntamento al Palazzo dei Congressi per vivere la ventitreesima edizione dell’Mc Hip Hop Contest.

Dal 3 al 6 gennaio 2018 a Riccione torna il più grande spettacolo live dell'urban dance, tripudio di un’espressione artistica. L'MC HIP HOP CONTEST è l'evento più importante dedicato alla danza e alla cultura hip hop con una non-stop di stage, workshop, battle, contest, one-nights e spettacoli.



La ventitreesima edizione, organizzata da Idea s.r.l/Cruisin’, con la collaborazione del consorzio Costa Hotels e del Comune di Riccione, si conferma un evento unico e presenta, grazie anche al contributo dell'Apt regionale, una prima edizione con un carattere espressamente internazionale. La mission è lanciare la Perla Verde e Cruisin' verso l'organizzazione dall'Italia di un evento di dimensioni mondiali mai raggiunte prima da manifestazioni di danza urbana e contemporanea.

A radunarsi a Riccione è il popolo degli street dancers italiani e non solo, mai come quest’anno infatti si registra un’importante partecipazione di ballerini internazionali dalla Francia, dalla Polonia, da Hong Kong, dalla Slovenia, dalla Svizzera.

Mercoledì 3 gennaio alle ore 10.00 si inizia con gli stage che vedono la partecipazione di 34 coreografi di grande fama provenienti da tutto il mondo mentre, dalle ore 13.00 (ingresso pubblico dalle 12.30) iniziano le gare del Crew Contest: in scena le spettacolari coreografie dei gruppi in gara.

Dalle ore 21.00 va in scena una grande novità di questa edizione, al Ceccarini Cafè (Lungomare della Repubblica 2) appuntamento con la VOGUE BALL NIGHT come nei club newyorkesi ci si sfida con gli stili più “cool” dell’hip hop.

E’ possibile iscriversi alle lezioni dell’OPEN STAGE ed EXCLUSIVE CONVENTION

Programma completo su www.mchiphopcontest.com



Il pubblico può assistere a contest e spettacoli, i biglietti d'ingresso sono in vendita alla reception del Palazzo dei Congressi.





Per la prima volta all'Mc Hip Hop Contest 2018 da Londa DYLAN MAYORAL ballerino e coreografo che attraversa il mondo intero con la sua danza lavorando con aziende di rilievo mondiale come Dior e Disneyland; dalla Francia CAMRON grande interprete della dancehall coreografo di grandi artisti come Mr. Vegas, Elephant Man, David Guetta, CREESTO uno tra i migliori talenti del popping in Europa, e da New York PRINCESS LOOKEROO che lavora come insegnante e coreografa nelle migliori scuole della Big Apple, molto richiesta per la direzione artistica di produzioni musicali e film. Nel grande cast sono attesi: da New York la regina dell'hip hop mondiale TWEET BOOGIE, che ha viaggiato in tutto il mondo con la sua danza lavorando con artisti del calibro di Jay-Z, Fergie, Mya, Shareefa, LL Cool J, Mary J Blige e Shakira, ARCHIE BURNETT il re indiscusso del Waacking e Voguing, ispirazione per i ballerini di tutto il mondo, JUNIOR una delle colonne portanti dell'Hip Hop europeo negli stili popping, locking, ANIMAL originario della Costa D'Avorio uno dei maggiori rappresentati della dancehall. Dopo 5 anni torna in Italia Javier Ninja il re incontrastato del Vogueing che ha portato la sua danza e il suo stile unico in tutto il mondo partecipando a programmi televisivi come America's Next Top Model e ballando insieme a Madonna al Super Bowl.