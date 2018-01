A Rimini ‘Musei in festa' a Capodanno: in 15mila alla scoperta degli spazi museali della città

Attualità

Rimini

| 13:58 - 02 Gennaio 2018

Oltre 15mila persone tra Museo, Far, Domus e Teatro Galli. Anche quest’anno la notte di San Silvestro ha dato a tanti turisti e riminesi l’opportunità di scoprire e riscoprire i contenitori culturali della città, che hanno ospitato appuntamenti musicali, eventi, spettacoli per salutare l’arrivo del nuovo anno. Sono state diecimila le presenze contate tra Museo della Città e Domus del Chirurgo: oltre 2.000 le persone che hanno approfittato dell'occasione per visitare o rivedere le sale museali di via Tonini fino alle 2 di notte. Il museo riminese è uno dei pochi a livello nazionale che non solo rimangono aperti nella serata del 31 dicembre, ma che offrono ingresso e iniziative gratuiti, riservando particolare attenzione anche alle famiglie con bambini. Eventi che piacciono e che raccolgono consensi sia per numero di spettatori sia per apprezzamenti, come il concerto che ha riempito la Sala del Giudizio o i laboratori per famiglie che hanno registrato il tutto esaurito. L’ottimo flusso di visitatori è proseguito anche ieri, primo giorno dell’anno, sia al Museo della Città e alla Domus del Chirurgo sia alle mostre ospitate alla FAR e al Teatro Galli.

Il Museo della Città, la Domus, la FAR e Teatro Galli rimarranno aperti tutti i giorni fino al 7 gennaio con i seguenti orari: feriali Museo e Domus 9,30-13 / 16-19; FAR e Teatro Galli 10-13 / 16-19; sabato 6 e domenica 7 gennaio dalle 10 alle 19. www.museicomunalirimini.it.