Foto: piazza gremita a Santarcangelo,successo per il Capodanno in un km quadrato

| 16:42 - 01 Gennaio 2018

Piazza Ganganelli stracolma di pubblico allo scoccare della mezzanotte conferma il successo del Capodanno a Santarcangelo. Ad aprire al serata il concerto dei The rock’n’roll kamikaze fino all’arrivo sul palco del rapper Frankie hi-nrg mc che con il suo concerto ha saputo trascinare i presenti grazie a un ampio repertorio di brani che ha affrontato i temi sociali più sentiti e attuali.



Allo scoccare della mezzanotte il magico spettacolo di fuochi d’artificio ha salutato l’arrivo del nuovo anno portando il “Capodanno in orbita” (titolo dell’edizione 2018) mentre dopo il brindisi i dj del Bradipop hanno acceso la musica in tre spazi diversi della città: in piazza Ganganelli il dj set pop anni ’80-’90, in piazza Marini l’afro-samba-reggae del dj Magi e al Lavatoio il rock/punk/alternative di Stefano Gardelli aka Cece e Ifter che hanno attirato tantissimi giovani. A completare il programma i seguitissimi eventi di Città Viva con il djset di Andrea Speed in via Don Minzoni e il live set alternative rock di Doansai (in collaborazione con Go Down Records e Sidro Club) in via Cavour.



Nessun problema di ordine pubblico anche per il Capodanno 2018 che è stato presidiato costantemente dalle forze dell’ordine fin dalle prime ore della serata.



“Ancora una volta Santarcangelo è riuscita a coniugare il divertimento con uno spessore culturale di grande rilievo nella migliore tradizione della città. Quello con Frankie hi-nrg mc – dichiara il sindaco Alice Parma – è stato infatti un evento di livello nazionale, in grado di misurarsi con realtà ben più grandi della nostra, che ha unito l’intrattenimento con tematiche sociali di particolare importanza, caratterizzando il Capodanno santarcangiolese”. “Dal grande successo di pubblico che ha riempito gli spazi del ‘Capodanno in un km quadrato’, possiamo senz’altro affermare che anche tutte le altre proposte musicali sono state ampiamente apprezzate e seguite sia dai giovani che da tante famiglie”. “Un ringraziamento infine – conclude il sindaco Parma – a tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita di questo Capodanno, dagli organizzatori, alle forze dell’ordine che hanno vigilato affinché tutto si svolgesse nella massima tranquillità”.