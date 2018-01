Rimini, provoca incidente e fugge: 54enne rintracciato in A14 finisce nei guai

Cronaca

Rimini

| 16:10 - 01 Gennaio 2018

Provoca un incidente e fugge: è stato rintracciato e denunciato un 54enne residente in provincia di Forlì-Cesena. L’uomo, dopo il sinistro, avvenuto in via Rapallo, a Rimini, è scappato a bordo della sua vettura lasciando gli occupanti, feriti, dell’altro veicolo coinvolto sul posto. Qui è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale ai cui agenti sono stati segnalati modello e colore dell’auto del responsabile. Diramate le ricerche, l’uomo è stato intercettato in autostrada in corsia nord da una pattuglia della Polizia Stradale all’altezza del mobilificio Valentini, fermo sulla corsia di emergenza. Il 54enne si è rifiutato di sottoporsi ai test per verificare l’eventuale assunzione di alcool o sostanze stupefacenti e per questo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, mentre la Polizia Municipale di Rimini ha recuperato l’autovettura, di proprietà di una società di noleggio e denunciato l’uomo per omissione di soccorso.