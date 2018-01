Capodanno in sicurezza: città presidiate, positivo il bilancio in provincia di Rimini

Cronaca

Rimini

| 15:55 - 01 Gennaio 2018

I festeggiamenti per il Capodanno 2018 nella provincia di Rimini sono trascorsi all’insegna del divertimento per riminesi e soprattutto per le centinaia di migliaia turisti che qui hanno affollato strade, locali e piazze.



Il tutto si è svolto in una cornice di sicurezza - alla quale hanno contribuito donne e uomini della Polizia di Stato e di tutte le altre forze dell’ordine - che ha permesso l’ordinato e regolare svolgimento di tutti gli eventi programmati.



I concerti e gli spettacoli che si sono succeduti durante la notte più lunga dell’anno nei comuni riminesi e in particolare quelli di Rimini, Riccione, Santarcangelo, Cattolica e Bellaria hanno riempito piazze e centri storici, location per le quali erano stati preventivamente predisposti appositi piani di sicurezza che hanno visto, nella fase organizzativa, la partecipazione di organizzatori, Amministrazioni comunali e forze dell’ordine, con l’obiettivo di garantire una tranquilla partecipazione a tutto il numerosissimo pubblico presente sia dal punto di vista della security sia da quello della safety.



Sin dal tardo pomeriggio erano in azione agenti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei corpi di Polizia Locale e reparti specializzati (per un totale di oltre 250 unità), unitamente all’impiego di decine di addetti alla sicurezza da parte degli organizzatori. Tutte le fasi di afflusso, stazionamento e deflusso sui luoghi dei singoli eventi sono state attentamente monitorate e si sono svolte in assoluta sicurezza.

Anche l’Esercito Italiano ha contribuito alla sicurezza generale grazie alle pattuglie messe in campo su Rimini nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”.



I piani di viabilità messi a punto dai vari corpi di Polizia Locale, hanno assolto appieno alla loro funzione, prevedendo sin dai giorni scorsi l’installazione di dissuasori e fioriere in punti strategici del sedime stradale per impedire accessi non consentiti di veicoli in aree destinate alla presenza di pubblico.



Le Amministrazioni dei vari comuni hanno emanato per l’occasione specifiche ordinanze di divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, estendendo tale divieto anche al semplice possesso di contenitori di vetro nelle aree dedicate agli eventi, misura fatta rispettare da forze dell’ordine e addetti alla sicurezza presso i vari varchi di accesso creati per l’occasione.



Oltre alle manifestazioni all’aperto, nelle piazze, particolare attenzione è stata rivolta anche a tutti i maggiori eventi programmati in vari e noti locali notturni e nelle maggiori strutture alberghiere, con la presenza di pattuglie all’esterno in funzione preventiva durante tutto l’arco della serata.



A Riccione sono stati predisposti specifici servizi per prevenire e reprimere il fenomeno del consumo e spaccio di sostanze stupefacenti; nei luoghi di concentrazione di giovani in partenza per i locali da ballo pattuglie della Polizia di Stato e unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza hanno effettuato numerosi controlli sugli autobus diretti alle varie discoteche e in tale ambito sono stati effettuati numerosi sequestri di sostanze stupefacenti di varia natura: nello specifico 10 dosi di anfetamina, 1grammo di mariujana, 6 pasticche exstasy e 3 grammi di cocaina.



A Cattolica fuori da un locale è stato richiesto l’intervento di personale delle forze dell’ordine per una violenta lite tra più persone. Tre persone volevano utilizzare la toilette del bar, riservato per la serata ai soli clienti. In quattro, per l’esattezza, sono venute alle mani, finendo tutte al pronto soccorso dell’ospedale di Riccione per le escoriazioni riportate.



Sotto il profilo degli eccessi dovuti ad abuso di sostanze alcooliche o proibite non si registrano particolari criticità: gli ingressi ai Pronto Soccorso degli Ospedali di Rimini, Riccione e Santarcangelo sono stati rispettivamente 17, 2 e 2.



Due pattuglie sono poi intervenute per l’ennesima lite furiosa tra marito e moglie, dopo la mezzanotte di Capodanno, in via Pontebba, a Rimini. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza, date le contusioni che entrambi hanno riportato nella colluttazione. La donna ha raccontato agli agenti che non si trattava di un episodio isolato, ecco perché è stato attivato il protocollo “Eva” che cristallizza l’accaduto in appositi atti, consultabili e conoscibili preventivamente da parte degli agenti in caso di una futura necessità di ulteriori interventi nel medesimo contesto familiare.