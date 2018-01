Allerta gialla per mare mosso, nel pomeriggio del primo gennaio sulla costa riminese

Attualità

Rimini

| 13:50 - 01 Gennaio 2018

Nel pomeriggio del primo gennaio la Protezione civile dell'Emilia-Romagna, che ha diffuso un allerta 'gialla', la più lieve, per lo stato del mare in in riviera, prevede un rinforzo dei venti da Ovest a Est, associato a condizioni di mare molto mosso al largo, con altezza dell'onda compresa tra 1,8 e 2,5 metri. Nelle successive 48 ore il fenomeno, che riguarda anche la costa riminese, si esaurirà