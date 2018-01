FOTO: incanta lo show di luci sulla piazza del Ponte Tiberio nel capodanno da 'tutto esaurito' di Rimini

Attualità

Rimini

| 13:43 - 01 Gennaio 2018

Una lunga notte da tutto esaurito per la settima edizione del Capodanno più lungo del mondo di Rimini. Bagno di folla fra mare e centro storico, per un successo senza precedenti. E non si tratta di sola impressione empirica: i dati degli operatori confermano numeri superiori anche a quelli straordinari degli ultimi due anni. Un pienone per il Capodanno e per l'intero 'ponte' di San Silvestro, davvero di oro zecchino.





Due le anime della festa, due le piazze straripanti per fare il pieno di emozioni davanti allo spettacolo unico dei fuochi d’artificio. Centro storico e Marina centro, mai così unite in un gioco di squadra che ha offerto scenari suggestivi fra contemporaneità e arte, mai così collegate fra loro, come vasi comunicanti, da una marea di gente che si è riversata prima in piazzale Fellini per cantare e ballare insieme a Nina Zilli e Daniele Silvestri, poi in centro storico dove i viandanti hanno seguito ognuno il proprio itinerario fra le 10 feste proposte fra le piazze, i monumenti e i cantieri cittadini. Da segnalare anche la durata prolungata delle feste, in generale il deflusso è iniziato solo dopo le 4 del mattino, a testimonianza del brand affermato e del gradimento della proposta diffusa, di qualità e diversificata.



Dal meglio del cantautorato italiano, al live set di fronte a un castello incendiato da cascate di fuoco, passando per l’installazione di visual mapping che ha tenuto a battesimo la nuova piazza sull’acqua, per i dj berlinesi delle serate cult di Ibiza Cocoon, fino alle atmosfere sensuali dei balli di coppia al Teatro Galli, il dance floor all’aperto in piazza Cavour, i musei, la cultura, la musica cubana, la fotografia d’autore. Una Rimini glamour e popolare, che si è presentata agli occhi di decine di migliaia di persone riqualificata, fiera della sua storia.





Tra gli spettacoli nuovi, tra storia e contemporaneità, l’evento al Ponte Tiberio a Rimini, nella nuova piazza sull’acqua, per una notte fondale unico per l’installazione di video mapping architetturale 3D. Uno spettacolo prolungato in via eccezionale fino alle 3 di notte a causa del grande afflusso di gente che ha invaso i nuovi spazi della piazza sull’acqua per farsi condurre in un'esperienza singolare ed immersiva fra tecnologie, luci e suoni, accompagnati dal live set degli U.R.S.