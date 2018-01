Ubriachi ma al volante, guai per quattro automobilisti. Dieci quelli denunciati nella notte di Capodanno

Cronaca

Rimini

| 13:29 - 01 Gennaio 2018

Intensa attività di controllo per i Carabinieri della Compagnia di Rimini, dalle 18 del 31 dicembre fino alle 10 del 1 gennaio, per prevenire furti e rapine, ma anche per garantire la sicurezza sulle strade, con il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebrezza. Dieci automobilisti, tra i 20 e i 35 anni, sono stati sorpresi alla guida in stato di ebbrezza e denunciati: quattro di loro con tasso alcolemico superiore a 1,5 g\l. Per altri quattro automobilisti, rimasti sotto la soglia degli 0,8 g\l, niente denuncia, ma contravvenzione e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi. Tre giovani sono stati segnalati in Prefettura come assuntori di stupefacenti, essendo stati trovati in possesso di piccole quantità di marijuana.