FOTO: a Bellaria festa di Capodanno con Cristina D'Avena, idolo di grandi e piccini

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:16 - 01 Gennaio 2018

Cristina D'Avena e le sue storiche sigle dei cartoni animati protagonisi del Capodanno di Bellaria. La città rivierasca ha salutato l'arrivo del 2018 con la consueta festa del Palacongressi: la festa è partita alle 21, con animazione dedicata ai più piccoli, poi è entrata nel vivo con il comico Claudio Lauretta. Sul palco è salita successivamente Cristina D'Avena, reduce dal grande successo di 'Duets', il disco in cui ha riproposto le sigle dei cartoni in duetti con i protagonisti della musica italiana. A seguire balli con il dj set di Radio Bruno. Non sono mancati il rituale brindisi, alla presenza del Sindaco Enzo Ceccarelli, e i selfie a ricordo della divertente nottata.