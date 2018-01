FOTO: il capodanno a Cattolica, tra musica e balli in piazza fino al tuffo in mare di inizio 2018

Attualità

Cattolica

| 12:51 - 01 Gennaio 2018

A Cattolica il nuovo anno è stato accolto da migliaia di persone da tutta Italia che hanno festeggiato il Capodanno in Piazza Roosevelt, davanti al Palazzo Comunale, dove lo spettacolo ha raccolto il testimone dall’intrattenimento dalle 23.00 in Piazza Primo Maggio, vicino alla grande pista di ghiaccio, con lo show galattico di Plasteroid, misterioso personaggio venuto dal lontano cosmo, recente creazione di Silver Project.

Si sono affiancati intrattenimenti per grandi e piccoli, giochi di luce, led e neon, effetti ghiaccio. Uno spettacolo unico nell’ambito del programma di Regina di Ghiaccio.

Sul palco di Piazza Roosevelt sono saliti dieci artisti del territorio, in coerenza con lo spirito dell’Amministrazione che ha inteso valorizzare talenti del territorio e provenienti da Cattolica, Rimini e San Marino. Applausi per i J-Bees e per la loro musica disco dance degli anni ’70, ’80 e ’90.

La notte di San Silvestro è continuata con dj set spettacolare con Gale ¬ Duba e Gerbo che hanno fatto ballare fino a mattina presto.

“La nostra città – ha detto il Sindaco Mariano Gennari – si è impegnata per organizzare un Capodanno sempre più coinvolgente, che sia traino importante per le attività economiche, considerato il risultato di quest anno, per il prossimo sono fiducioso di avere ancora più alberghi aperti e impegnati a fare promozione per il “Capodanno nella Regina”. Ci aspetta un 2018 denso di responsabilità, vogliamo affrontarlo col piglio di chi ha l’orgoglio di vivere in questa città, che vogliamo sempre più bella, sempre più dinamica, sempre più protagonista”.

L’alba del 2018 ha visto anche lo svolgersi del rituale bagno di capodanno. Diverse centinaia di persone questa mattina hanno dato il benvenuto al nuovo anno nelle acque gelide della baia di Cattolica. Un appuntamento per i più coraggiosi, che ha saputo creare un’atmosfera coinvolgente e divertente anche per i tanti spettatori accorsi.

Il tuffo nel 2018, organizzato dalla Società Sportiva Atletica 75, è stato l’epilogo della corsa avviatasi alle 10.00 da Piazza Primo Maggio.

Continua intanto il grande successo della pista di ghiaccio in Piazza Primo Maggio. Anche durante la lunga notte di San Silvestro sono stati tantissimi pattinatori scesi in pista per chiudere l’anno in allegria affiancando lo show del galattico e misterioso Plasteroid. Fino a domenica 7 gennaio, la pista sarà aperta dalle ore 10 alle ore 23.

Intanto, il palinsesto di Regina di Ghiaccio si avvia agli appuntamenti dell’Epifania, sempre all’insegna del divertimento per le famiglie.