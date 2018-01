FOTO: tutti in costume da bagno per il tuffo di inizio anno a Riccione, il rito si ripete

Attualità

Riccione

| 11:52 - 01 Gennaio 2018

Tutti in costume da bagno, qualcuno in versione vintage, per il tuffo in mare di inizio anno. A Riccione è un rito, una festa, che coinvolge un gruppo nutrito di tuffatori coraggiosi di ogni età, ma anche altri cittadini che si riuniscono in spiaggia per applaudirli. Appuntamento anche lunedì 1 gennaio 2018 sulla spiaggia di Piazzale Roma: il tuffo, gli immancabili selfie, gli abbracci, gli auguri e il brindisi finale per tutti, con panettone e spumante, ma soprattutto con bevande calde, anche se la temperatura superiore ai 10 gradi ha aiutato i coraggiosi nella loro impresa. Tra questi, anche gli appassionati di Harley Davidson del Riccione Chapter, che dopo essersi trasformati in Babbo Natale per i ragazzi del Centro 21, hanno deciso di partecipare anche a questo rito di inizio anno. L'organizzazione, come sempre, a cura della Cooperativa Bagnini in collaborazione con il Comuna e la Capitaneria di Porto, senza dimenticare Protezione Civile, Croce Rossa e Polizia Municipale, in prima fila per garantire la sicurezza e pronti a intervenire in caso di necessità.