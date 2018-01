Festeggiamenti sopra la righe, petardi gettati e fatti esplodere nei cassonetti, ma danni circoscritti

Cronaca

Rimini

| 11:31 - 01 Gennaio 2018

Notte di capodanno sostanzialmente tranquilla nel riminese, dove sono stati pochi gli interventi dei Vigili del Fuoco. Tra Rimini e Riccione si sono segnalati solo dei cassonetti all'interno dei quali si sono sprigionate delle fiamme, probabilmente perché qualche passante vi ha gettato all'interno dei petardi. Negli ospedali c'è stato solo un caso di una persona ferita dallo scoppio di un petardo, un 20enne santarcangiolese, che fortunatamente non ha subito danni permanenti alla mano. Non ci sono stati nel riminese richieste da parte dei cittadini per danneggiamenti causati da petardi o bombe carta. Il dato statico, rispetto ai precedenti anni, denota un corretto utilizzo dei cosiddetti “botti” e sicuramente la tendenza per l’acquisto di quelli di libera vendita, con marchio “CE”, considerati non offensivi se usati correttamente.