Riccione, capodanno 'hip hop' con spettacolari fuochi d'artificio. INTERVISTA al rapper Ghemon

Attualità

Ancona

| 08:04 - 01 Gennaio 2018

Piazza gremita a Riccione per un brindisi di mezzanotte a tutto hip hop con uno degli artisti più apprezzati del momento, Ghemon. Il rapper e cantautore di origini irpine, ha coinvolto, con i suoi cavalli di battaglia e con i brani del suo ultimo album, “Mezzanotte”, i tantissimi che hanno scelto la Perla verde per il conto alla rovescia. La sua carriera è iniziata nel 2007 anche se il successo è arrivato tre anni fa con ORCHIdee, uno spartiacque per il rap e la musica black nel Belpaese. Nello show, presentato da Rudy Zerbi, La Pina, Valentina Ricci e Chicco Giuliani, sul palco anche Shade e Jo M. La festa di Riccione ha coinvolto anche l'Ice Carpet e ha avuto il suo culmine nello spettacolo di fuochi d'artificio.



“Il successo di questo Capodanno si colloca in un format, quello di Riccione Ice Carpet, che ha trasformato la città in un palcoscenico pregiato – dichiara il sindaco Renata Tosi - con allestimenti firmati da un grande designer internazionale, un palinsesto di eventi di altissima qualità, sperimentazioni vincenti come quella del Mare di inverno. Scelte che hanno pagato, conquistando migliaia di visitatori e una visibilità straordinaria per la città, e che ci consentono di attendere gli stessi ottimi risultati fino al termine delle festività, per il week-end dell’Epifania. Ringrazio a nome dell’amministrazione comunale il Prefetto, il Questore, tutte le forze dell’ordine e i volontari che in momenti di così grande afflusso hanno garantito la sicurezza e la tranquillità delle persone che hanno potuto così trascorrere ancor più serenamente questi giorni di festa”.

Intervista a Ghemon di Maria Assunta (Mary) Cianciaruso