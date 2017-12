A Capodanno torna tuffo mare a Torre Pedrera. L'anno scorso 103 i partecipanti al bagno

Attualità

Rimini

| 14:37 - 31 Dicembre 2017

L'appuntamento con il tuffo di Capodanno è ormai una tradizione. E così anche quest'anno i temerari sfideranno il gelo e l'acqua fredda per il classico bagno a Torre Pedrera. Cuffie pronte, asciugamani in spalla: la spiaggia 65 davanti al Presepe di Sabbia è pronta ad accogliere i temerari che vorranno gettarsi in mare. I partecipanti aumentano di anno in anno: l'anno scorso furono 103. L'appuntamento è fissato per le ore 12 del 1° Gennaio.