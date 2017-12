Novafeltria, festa di Capodanno senza botti e fuochi d'artificio: sanzioni fino a 500 euro

Attualità

Novafeltria

| 10:23 - 31 Dicembre 2017

A Novafeltria festa di Capodanno senza botti, fuochi d'artificio e petardi, anche nei luoghi privati purché raggiungano o siano vicine ad aree e spazi pubblici o di pubblico passaggio. Lo dispone l'ordinanza dello scorso 27 dicembre firmata dal Sindaco Stefano Zanchini, ai sensi dell'art.63 del regolamento di Polizia Urbana. In base all'art.94 dello stesso regolamento, sono previste sanzioni amministrative dai 25 ai 500 euro. In base all'ordinanza, è vietato effettuare "spari, accensioni, lanci, scoppi di petardi, mortaretti ed artifici similiari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate aree e spazi pubblici o di pubblico passaggio".