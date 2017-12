Santarcangelo, i vandali dei velox colpiscono ancora: danneggiate tre colonnine

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 09:59 - 31 Dicembre 2017

Ennesimo atto vandalico ai danni delle colonnine degli autovelox: ignoti hanno assaltato, nella notte tra venerdì e sabato, tre Velook, i box all’interno dei quali vengono posizionati gli autovelox, due a Santarcangelo e uno a Poggio Torriana. Le colonnine sono per il momento vuote, ma rappresentano comunque un deterrente per chi spinge forte sull’acceleratore. I vandali si sono scagliati contro i box e hanno divelto gli sportelli. Un caso, questo, non isolato, purtroppo, di cui per ora si sta occupando la polizia municipale, intervenuta a seguito di alcune segnalazioni.