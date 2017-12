Rimini, le cantinette si trasformano in un ring: botte da orbi, coinvolti barista e tre giovani

Cronaca

Rimini

| 09:41 - 31 Dicembre 2017

Il barista si rifiuta di servir loro altri drink e scatta una colluttazione: è accaduto nella notte tra venerdì e sabato in un locale della Vecchia Pescheria. Come riporta la stampa locale, in tre, di origine campana, uno dei quali minorenne, hanno passato la serata tra i locali e proprio in uno di questi, alla richiesta di essere serviti, si sono sentiti dire di no. A quel punto sarebbe salita la tensione, con una colluttazione in cui ha avuto la peggio il barista. Immediato è scattato l’allarme e sul posto sono intervenute le Volanti. I poliziotti hanno raccolto le testimonianze e denunciato per lesioni i tre. I ragazzi lamentano di essere stati loro aggrediti senza motivo, da un gruppetto di persone e in particolar modo dallo stesso barista, e preparano le contro denunce.