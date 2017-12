Rimini, coppia di rapinatori ancora in azione: pistola in pugno 'ripuliscono' negozio di casalinghi

Cronaca

Rimini

| 06:08 - 31 Dicembre 2017

Una pistola puntata in faccia: è così che, sabato sera, verso le 19.30, a Rimini, è stata messa a segno una rapina ai danni di un negozio di casalinghi in via del Passero. Due delinquenti si sono introdotti all’interno dell'esercizio piazzandosi alle spalle della titolare, mostrandogli una pistola e intimandogli di consegnare tutto l'incasso della giornata. Una volta ottenuto il malloppo, i rapinatori si sono presto dileguati a bordo di uno scooter. Ricevuto l’allarme, sul posto sono piombati gli agenti del Commissariato di polizia di Rimini, che hanno perlustrato i dintorni del negozio senza però trovare alcuna traccia dei malviventi. Nel ricostruire la vicenda, pare che la coppia sia la stessa che ha rapinato prima di Natale una serie tabaccherie e negozi del riminese.