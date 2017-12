Riapre posto di Polizia in viale Ceccarini a Riccione, punto di riferimento per la sicurezza

Attualità

Riccione

| 18:01 - 30 Dicembre 2017

Da sabato 30 dicembre nel cuore di viale Ceccarini è aperto il Posto di Polizia, un presidio temporaneo che sarà attivo fino al 10 gennaio negli spazi della ex Stefanel, spazi fino ad oggi non utilizzabili in quanto dapprima posti sotto sequestro e oggi nella disponibilità del curatore fallimentare della società, che li ha concessi per questo utilizzo al Comune.

“Questa apertura, che sarà un punto di riferimento per la sicurezza di cittadini e turisti durante le Festività – ha dichiarato l’assessore alla Polizia Municipale Elena Raffaelli – ha ancora più valore poiché costituisce anche un riutilizzo positivo di un luogo fino ad ora interdetto. Vederlo occupato per le esigenze dell'ordine e della sicurezza pubblica è indubbiamente un bel messaggio: beni che rappresentano un simbolo negativo possono divenire comuni e a vantaggio dell’intera collettività”.