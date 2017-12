Rimini Calcio, in amichevole tre reti al Cattolica. Segna anche il neo acquisto Tompte

Sport

Rimini

| 17:44 - 30 Dicembre 2017

Positivo test per il Rimini di Luca Righetti che, al “Calbi”, supera 3-0 in amichevole il Cattolica, formazione militante nel campionato di Promozione. Il primo sussulto dopo 10′ quando Righini, nei pressi del vertice sinistro dell’area avversaria, disegna una bella parabola su calcio piazzato, l’estremo difensore è attento e blocca. Al 17′ Traini riceve palla in area, si gira e conclude ma la mira è alta. Un giro di lancette più tardi Righini ci prova ancora su calcio piazzato, Venghi non trattiene, poi la difesa giallorossa sventa la minaccia. Al 21′ i ragazzi di mister Righetti passano grazie a Valeriani che riceve palla in area e, complice la deviazione di un difensore, con un destro beffardo supera il portiere. Al 33′ Guiebre, dopo un’iniziativa personale, prova il tiro dal limite, la palla deviata da un difensore è preda di Venghi. L’ultimo scorcio della prima frazione scivola via senza grosse emozioni, si va al riposo con i biancorossi avanti 1-0. Nella ripresa mister Righetti rivoluziona per nove undicesimi il proprio undici. Si rivede in campo anche Marco Vesi, dopo il serio infortunio al ginocchio patito in agosto nel ritiro di Novafeltria. La prima azione degna di nota della seconda frazione, al 20′, è di marca giallorossa. Farina, ben servito in profondità da Pasolini, controlla in area e conclude ma non inquadra lo specchio della porta. Al 32′, sugli sviluppi di un angolo battuto da Dormi, la palla arriva sui piedi di Variola che realizza il raddoppio. Quattro minuti più tardi lo stesso Dormi, dopo una bella iniziativa personale, prova la conclusione ma la sfera termina a lato. Al 41′ il Rimini cala il tris grazie a Tompte che, di testa, incorna a fil di palo un cross di Montanari dal versante destro. Allo scadere Formica ci prova dalla distanza, Scotti si distende e spedisce in angolo. Termina 3-0 per i ragazzi di mister Righetti. Per la truppa biancorossa due giorni di riposo, la ripresa nella giornata di martedì con il primo allenamento in preparazione all’importante trasferta di Fiorenzuola.





Cattolica - Rimini 0-3

Reti: 21' Valeriani, 32' st Variola, 41' st Tompte.





Cattolica (3-5-2): Venghi; Casolla, Cruz, D’Elia; Terrafino (24′ st Fraternali), Mercuri, Silvestri (29′ st Generali), Cuomo, Teodori (1′ st Farina); Pasolini, Coli (24′ st Formica). A disp.: Pratelli, Calesini. All.: Giorgi.





Rimini 1° tempo (3-4-3): Scotti; Brighi, Righini, Petti; D’Addario, Valeriani, Pasquini, Guiebre; Albini, Traini, Arlotti. A disp.: Rapisarda, Vesi, Cola, Mazzavillani, Montanari, Variola, Perazzini, Dormi, Ambrosini, Tompte. All.: Righetti.





Rimini 2° tempo (4-3-1-2): Scotti; D’Addario, Vesi, Cola, Mazzavillani; Montanari, Variola, Perazzini; Dormi; Ambrosini, Tompte. All.: Righetti.