Tutto esaurito per la prima dell'Aida al Palas di Rimini, appuntamento il 1 e 3 gennaio

Rimini

| 15:38 - 30 Dicembre 2017

Si conferma uno degli appuntamenti assolutamente da non perdere il Capodanno all'Opera di Rimini che, anche quest'anno, ha registrato il tutto esaurito per la Prima, il pomeriggio del 1 gennaio 2018 nella sala dell'Anfiteatro del Palacongressi (capienza 1500 posti ca.) Già dall'annuncio del titolo, 'Aida' di Giuseppe Verdi, lo scorso 30 novembre, sono iniziate le prenotazioni dei biglietti da tutta Italia, trend proseguito durante tutte le festività. "Il pubblico dell'Opera di Rimini è un pubblico ormai consolidato – dichiara Claudia Corbelli, Presidente del Coro e direttore di produzione dell'opera – che da quindici anni ci segue con apprezzamento e fiducia. Da parte nostra, cerchiamo di presentare ogni anno titoli di grande richiamo con artisti internazionali di ottimo livello. Il limitato spazio del palcoscenico è compensato dalla bellezza e dal comfort della sala dell'Anfiteatro, cosa non irrilevante quando si assiste ad uno spettacolo che dura circa tre ore".



L'opera, melodramma in quattro atti su Libretto di Antonio Ghislanzoni, musica di Giuseppe Verdi con la regia di Paolo Panizza, l'Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro e il Coro Lirico città di Rimini Amintore Galli, diretti dal Maestro concertatore Massimo Taddia, è una coproduzione cui partecipano il Coro Lirico città di Rimini Amintore Galli in collaborazione con il Comune di Rimini, L'Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro, Opera Line, società di produzione e noleggio allestimenti lirici, sinfonici e cameristici di Bologna e la Fondazione Teatro Borgatti di Cento. Rimini apre il 2018 con la prima assoluta dell'Opera che sarà successivamente rappresentata anche al Teatro Rossini di Pesaro il 19 gennaio e a Cento la prossima estate.