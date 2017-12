All'Ice Carpet di Riccione arrivano la musica dei dj del Samsara, spettacolo sulla pista di ghiaccio

Eventi

Riccione

| 15:04 - 30 Dicembre 2017

La sinergia tra l'Ice Carpet di Riccione e il Samsara regala a cittadini e turisti tre appuntamenti speciali sulla pista di ghiaccio della Perla Verde. Oggi, sabato 30 dicembre, si anticipa la festa di fine anno con un'ora e mezza a tutta musica con il dj set di Andrea Bellemani e Botteghi, protagonisti nella postazione di viale Ceccarini dalle 17 alle 18.30. Si replica giovedì 4 gennaio, dalle 21 alle 24, con una novità: in questa fascia oraria si potrà pattinare a 5 euro l'ora invece che a 7. Il 6 gennaio dalle 17 alle 18.30 l'ultimo appuntamento con i dj del Samsara, ma non sarà l'ultimo evento dell'Ice Carpet, che per il 7 gennaio preparerà una sorpresa per tutti i bambini assieme a Kinder. Chi pattinerà nei tre appuntamenti dedicati al Samsara riceverà un buono per il locale. La pista, lunga oltre 140 metri e posizionata in viale Dante, è realizzata da FMedia, azienda specializzata nella produzione e organizzazione di eventi.