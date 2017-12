Nel 2017 nel riminese sono calate le truffe agli anziani, sei le persone denunciate

Cronaca

| 14:28 - 30 Dicembre 2017

Nel 2017 i Carabinieri del Comando Provinciale di Rimini hanno intensificato ulteriormente l’attività informativa sulla prevenzione delle truffe e dei reati in genere in danno delle persone anziane, organizzando una serie di incontri presso i centri anziani dei vari comuni. Nel corso di tali incontri è stata rimarcata l’importanza di un lavoro sinergico tra forze dell’ordine, amministrazioni locali e cittadini tutti al fine di contribuire ad incrementare la sicurezza percepita sul territorio, migliorando la qualità della vita: fondamentale la collaborazione dei cittadini che, con le loro segnalazioni, sono utilissimi per orientare l’azione di contrasto delle forze dell’ordine. Sono stati altresì illustrati i casi di truffa più frequenti riscontrati dall’Arma dei Carabinieri su tutto il territorio nazionale, spiegando le modalità di contrasto e segnalazione da porre in essere in questi casi. Sono stati portati all’attenzione dei presenti esempi concreti e, alle specifiche domande formulate dai partecipanti, sono stati trattati anche argomenti quali furti in abitazione, scippi e rapine. Nel corso degli incontri è stato distribuito ai presenti un decalogo stilato dal Comando Provinciale Carabinieri contenente consigli ed indicazioni di carattere generale sulla prevenzione delle principali forme di truffe nei confronti delle categorie più vulnerabili, sottolineando come poche e semplici accortezze possono fare la differenza.

L’impegno profuso si è tradotto in un calo degli episodi di truffa in danno di anziani consumati, che passano da 49 nel 2016 a 41 nell’anno in corso (-18 %), con 6 persone deferite in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.