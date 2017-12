Oltre 6000 controlli ed efficace attività di prevenzione incendi per i Carabinieri Forestali nel 2017

Attualità

Rimini

30 Dicembre 2017

Tempo di bilanci di fine anno anche per i Carabinieri del Gruppo Forestale di Rimini, nell'anno del passaggio del Corpo Forestale all'Arma. Nella provincia di Rimini sono stati tutti confermati, nelle medesime sedi e con le stesse giurisdizioni territoriali, i sette presidi dell’ex Corpo Forestale dello Stato e in particolare il Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini, guidato dal Colonnello Aldo Terzi, e le sei stazioni di Rimini, Morciano, Santarcangelo di Romagna, Novafeltria, Sant'Agata Feltria e Pennabilli, con 30 Carabinieri in servizio sul territorio. Nel 2017 sono stati 6478 i controlli svolti, con l'identificazione di 1703 persone e l'accertamento di 327 illeciti amministrativi nel settore ambientale, per un importo complessivo contestato pari a 144.668,47 euro, la trasmissione all’Autorità Giudiziaria di 63 comunicazioni di reato nel settore ambientale con 14 sequestri, 8 perquisizioni, 1 fermo e 2 arresti.

Tagli boschivi e vincolo idrogeologico, caccia e pesca, rifiuti e discariche, incendi boschivi e prevenzione, edilizia, urbanistica e paesaggio, maltrattamento e protezione animali, circolazione fuoristrada, aree protette e parchi sono i settori dove si è maggiormente concentrata l’attività operativa e di controllo dei Carabinieri Forestali, indicativi di una attività di contrasto a tutte le variegate tipologie di illeciti a danno dell’ambiente, degli ecosistemi, della flora e della fauna presenti in provincia di Rimini con un impegno di protezione a 360 gradi su tutte le componenti ambientali.

Con specifico riferimento al settore degli incendi boschivi si segnala l’esito positivo dell’attività di prevenzione che ha visto, in condizioni atmosferiche particolarmente favorevoli all’innesco e alla propagazione degli incendi, il rilievo di solo otto eventi con la distruzione di pochi ettari di superficie arbustiva e forestale; tale dato, pur evidenziando la presenza del fenomeno, conferma, in confronto con i devastanti incendi che hanno colpito le province limitrofe di Pesaro, Arezzo e Forlì-Cesena, l’efficacia dell’attività di prevenzione e contrasto al fenomeno posta in essere.