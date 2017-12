Da Cannes a Vilnius in Lituania, gli studenti del Marco Polo in giro per l'Europa per tirocini formativi

Attualità

Rimini

| 12:32 - 30 Dicembre 2017

Gli alunni del Marco Polo di Rimini non hanno paura di mettersi in gioco e sono nel contempo numerose le opportunità che la scuola offre loro: viaggi di istruzione in Italia all’estero, soggiorni linguistici, scambi classe e progetti Europei.

L’ultimo progetto in ordine di tempo, è stato un Erasmus, svolto in collaborazione con l’ITC di Cagli (PU) e coordinato dall’Associazione Fortes di Vicenza, che ha visto muoversi in Europa 44 alunni del Marco Polo in stage all’estero per 5 settimane.

I giovani, di classe quarta, si sono preparati alla partenza con attività volte a rinforzare la loro motivazione e sostenere la loro voglia di intraprendenza in modo da non rischiare la paura di affrontare l’altrove. Le attività preparatorie hanno rinforzato la conoscenza della lingua ma non solo.

Sulla base delle lingue studiate nell’Istituto, sono state individuate le mete: Cannes (Francia) per il francese, Vienna (Austria) per il tedesco, Valencia (Spagna) per lo spagnolo, Vilnius (Lituania) per il russo e per l’inglese Cardiff (Gran Bretagna)

Una volta all’estero i ragazzi, accompagnati dai loro insegnanti, hanno avuto una settimana per inserirsi le famiglie che li ospitavano, conoscere il territorio e poi per il mese successivo, lasciati da soli, si sono cimentati in tirocini formativi presso aziende legate al mondo del turismo. Il progetto denominato "Quality W 2016), dove la W sta per Welcome, prevedeva un’azione di tirocinio volta a rinforzare la loro capacità di accogliere in maniera adeguata i turisti.

Al termine del percorso, il 23 dicembre scorso, è stato consegnato loro un certificato di Europass che va ad arricchire il loro Curriculum Vitae ed il loro Portfolio di competenze; ma quello che conta per loro è, al momento, aver fatto “l’esperienza più importante della loro vita”, come la maggioranza di loro l’ha definita.

Nella foto la consegna degli Europass con la presenza di Giovannino Montanari, vice-presidente di Fiavet regione Emilia Romagna e titolare della Montanri Tour, partner del progetto; la responsabile dei progetti Europei prof.ssa Carla Fanchi, gli insegnanti accompagnatori e i 44 ragazzi in mobilità all’estero.