Rimini Baseball, due ex novaresi a Rimini: Batista e Ruiz in neroarancio

| 09:34 - 30 Dicembre 2017

La Società Rimini Baseball del neo Presidente Simone Pillisio è lieta di annunciare ufficialmente le firme dell’interno AFI Nathanael Batista (24/02/1995) e del lanciatore partente venezuelano Raul Josè Ruiz (04/12/1990) entrambi provenienti dal Novara Baseball.



Batista è un giovane interno (AFI) che, in quest’ultima stagione 2017 ha esordito nel massimo campionato nel roster piemontese. L’impatto in IBL è stato più che buono, è sceso in campo in tutte le 34 partite disputate dalla formazione novarese dove ha prodotto 6 doppi, 3 tripli e 23 Rbi per una media battuta complessiva di .266. In difesa ha ricoperto i ruoli di seconda e terza base in campo interno, mentre in agli esterni è stato utilizzato come esterno sinistro. Dopo la regular season l’italo-dominicano ha preso parte in tutte le 7 gare disputate dal Novara in Coppa Italia. Il neo pirata ha battuto un doppio e un fuoricampo producendo 4 Rbi per un average di .259 (.394 obp%).



Il terzo acquisto proveniente sempre da Novara dopo gli interni Angulo e Batista, è il pitcher straniero Ruiz (terzo visto “speso” dalla Società riminese dopo Romero e Logan Duran) che dopo aver disputato la sua prima stagione italiana nel Padova (4v 5p Pgl 2.19 70ip più 70k), è stato ingaggiato lo scorso campionato dal Novara Baseball. Il mancino nativo di Altagracia (Venezuela) ha lanciato 67 riprese di gioco mettendo a segno ben 72 strike-out per una media Pgl di 2.69 (3v 4p). In Coppa Italia, il neo Pirata è stato schierato 4 volte da partente (2v 0p) lanciando 31.1 inning per un Era di 1.44 lasciando al piatto ben 28 battitori avversari. Attualmente Ruiz è impegnato nella Liga Nicaraguense (LBPN) dove lo scorso inverno ha conquistato il Titolo e la Serie Latino Americana con la divisa dei Tigres de Chinandega (terza stagione consecutiva in Nicaragua). Nella Regular Season in corso sempre col team chinandegano è stato utilizzato in 10 apparizioni (9 partenze) sul monte di lancio dove ha completato al momento 59 riprese per un ottima media Pgl di 2.29 con 25 strike-out messi a segno (2v 2p).



Entrambi i giocatori saranno a disposizione dello staff tecnico riminese il prossimo mese di Marzo in vista della preparazione primaverile e per i primi appuntamenti agonistici del 2018.