FOTO: Bussaglia inventa un eurogol, Bastianoni paratutto. Santarcangelo Calcio batte 1-0 il Gubbio

| 07:56 - 30 Dicembre 2017

Bastianoni para, Bussaglia inventa un eurogol e il Santarcangelo supera 1-0 il Gubbio nella sfida salvezza del Valentino Mazzola. Altri tre punti pesanti per i clementini dopo l'exploit di Gubbio: in via della Resistenza l'aria è cambiata, grazie all'arrivo della ricca proprietà croata, e in attesa di importanti acquisti nel mercato di gennaio, la squadra allenata da Cavasin sale a 19 punti in classifica, avvicinando il gruppo a 21 formato da Vicenza, Ravenna e Teramo, portandosi a +5 sul Fano ultimo in classifica. Nella sfida con il Gubbio, il Santarcangelo sfiora la rete due volte con Piccioni nel primo tempo, mentre nella seconda frazione si affida alle parate di un super Bastianoni, che al 50' si esalta sulla girata di Marchi deviata da Bondioli. Al 55' rigore in movimento di Ciccone e altra superlativa risposta del portiere. Capellini manca due favorevoli occasioni, poi all'88' diagonale di Jallow e terza prodezza di Bastianoni. Passano sessanta secondi e il Santarcangelo trova il gol partita: Bussaglia triangola con Piccioni e sulla destra, da posizione defilata, infila con una spaccata dal basso verso l'alto, beffando Volpe.







Santarcangelo - Gubbio 1-0

Rete: 44' st Bussaglia





Santarcangelo (3-4-3): Bastianoni; Bondioli, Briganti, Sirignano; Toninelli, Dhamo (16’ st Obeng), Dalla Bona, Cagnano; Capellini, Piccioni, Broli (1’ st Bussaglia).

A disp.: Moscatelli, Addario, Luciani, Chiacchio, Maloku, Soumahin, Bruschi, Palmieri, Tommasone. All.: Cavasin.





Gubbio (4-4-2): Volpe; Kalombo, Burzigotti, Piccinni, Paramatti; Cazzola (16’ st Malaccari), Sampietro, Giacomarro, Ciccone (16’ st De Silvestro); Marchi (38’ st Yallow), Casiraghi.

A disp.: Costa, Paolelli, Conti, Pedrelli, Bergamini, Fumanti, Manari, Libertazzi. All.: Pagliari.





Arbitro Rutella di Enna.

Ammoniti Toninelli, Cagnano, Bussaglia e Dalla Bona.

Angoli 4-6.