Successo per il nuovo Blog del 'ciclo giornalista' Andrea Manusia, passione che è diventata un lavoro

Attualità

Rimini

| 16:20 - 29 Dicembre 2017

Cycling Notes (www.cyclingnotes.it), il nuovo bike blog (unico nel suo genere in Emilia Romagna) curato dal giornalista riminese Andrea Manusia, chiude il suo primo semestre on line con risultati importanti. Sono più di 10000 le visite totali con oltre 5000 utenti unici e una buona frequenza di rimbalzo.



Cycling Notes sono gli appunti di viaggio e i racconti aggiornati dell'attività di “ ciclo-giornalista" di Andrea Manusia che da oltre oltre dieci anni scrive, fotografa e pedala, una grande passione che è diventata un lavoro. Il blog, lanciato in rete lo scorso 23 giugno, vuole essere una finestra dinamica, aperta a 360° e rivolta al mondo della bicicletta, con articoli, interviste, immagini, video, testimonianze, mappe, itinerari, bike tours, etc, intercettando la domanda cicloturistica sulla destinazione Emilia Romagna sempre più in crescita sui mercati esteri di riferimento. Numerosi i post sulla sua attività di promoter di Apt Servizi nel Cycling Department (vedi gli hashtag #ERCycling #Terrabici #InEmiliaRomagna) attraverso i progetti di marketing territoriale e comunicazione sui mercati ciclo internazionali, le esperienze "on the road" come guida tour leader di EducTour e Press Trip, le storie, le curiosità e i tanti aneddoti. Nel blog (scritto in italiano e in inglese) si trovano anche articoli sul caldo tema della mobilità sostenibile nelle nostre città, il ciclismo urbano, la bike economy e la cycling life in generale. Pedalando con Cycling Notes si va alla scoperta delle eccellenze dei territori attraverso la cultura, la storia e soprattutto l’enogastronomia. Senza dimenticare gli aspetti sportivi-ciclistici con il racconto da video giornalista (collabora con una rubrica di Sky Sport HD "Icarus Cycling è Vita") delle Gran Fondo Amatoriali, senza prendersi mai troppo sul serio. Obiettivo per il 2018 crescere ancora in termini di SEO, ottimizzazione e visibilità, migliorare il posizionamento su Google e aumentare i followers italiani e soprattutto esteri. Partners tecnici del progetto editoriale sono le aziende di settore Ethic Sport www.ethicsport.it e Dot Out http://www.dotout.it/