Terza e ultima giornata del 'Django Festival' a Pennabilli, l'evento a tutto jazz

Eventi

Pennabilli

| 13:55 - 29 Dicembre 2017

Giornata conclusiva della 6° edizione del Pennabilli Django Festival. L’evento dedicato al genio della chitarra Django Reinhardt, e al genere musicale che con lui è nato: il jazz manouche, intreccio perfetto tra lo swing americano, la mousette francese e la tradizione gipsy.

Una grande affluenza di pubblico per le prime due giornate, le corde delle chitarre manouche hanno scaldato i cuori del pubblico che ha potuto anche godere di uno splendido panorama innevato.

La giornata si apre con un appuntamento originale alle ore 15: Gipsy Trail una passeggiata nei boschi intorno a Pennabilli con sorpresa musicale, a cura delle associazioni D’là de’ foss e Chiocciola la casa del Nomade. Per prenotazioni: 349 5008722

Sempre alle ore 15 presso la sala conferenze dell'Hotel Il Duca del Montefeltro, seminario di chitarra con Paulus Schäfer (special guest del concerto serale).

Alle 18.30 presso l’Hot Club Orto dei Frutti Dimenticati ed alle 23.30 presso l’Hot Club Ostello Montefeltro Maurizio Geri, Jacopo Martini e Nicola Vernuccio Djambolulu Swing Trio, tre strumenti a corda, nonché tre amici del Pennabilli Django Festival, saranno i protagonisti dell'ultima serata all'insegna dello swing-manouche nostrano, pochi gli standard e molte le composizioni originali, una reunion fra i più apprezzati interpreti dello stile in ambito italiano ma riconosciuti anche a livello internazionale.

Alle ore 21.15 al trio Modern Manouche Project: Dario Napoli chitarra, Tommaso Papini chitarra, Maurizio Bozzi basso, si unirà, in esclusiva per la 6° edizione del Pennabilli Django Festival, un ospite d’eccezione il chitarrista olandese Paulus Schäfer.

Anche se Django Reinhardt è l’ispirazione principale dietro il trio, nel suo Modern Manouche Project, Dario Napoli intende includere le influenze più contemporanee nella sua versione di swing zingaro, introducendo elementi di stili musicali più moderni come bebop, funk e jazz moderno. Il risultato è un suono imprevedibile ed esuberante, che ruba da varie epoche musicali e che conduce l’ascoltatore attraverso una ricca e vibrante esperienza sonora, senza mai abbandonare del tutto l’impronta gitana di Django.

Per prenotare un posto ai seminari inviare una mail a: info@artistiinpiazza.com

Il programma completo del festival è consultabile sul sito: www.pennabillidjangofestival.com

I biglietti per i concerti all’ Hotel Il Duca del Montefeltro si possono prenotare ed acquistare su Live Ticket al costo di 13€ più 1,3€ di prevendita.

I concerti pomeridiani presso “l’Orto dei Frutti Dimenticati” sono ad ingresso con consumazione 5€, non è possibile prenotare.

I concerti notturni presso “Hot Club Ostello Montefeltro” sono ad ingresso gratuito, non è possibile prenotare.