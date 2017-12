Capodanno degli ultimi, la 'Papa Giovanni' organizza il cenone per oltre 700 bisognosi

Attualità

Riccione

| 12:34 - 29 Dicembre 2017

L'ultimo giorno dell'anno a Riccione si festeggia con gli utlimi della Società. "L'Ultimo con gli ultimi" è la speciale festa dell'ultimo dell'anno organizzata dalla Comunità Papa Giovanni XXIII presso il Play Hall di Riccione, con il patrocinio del Comune. La festa è giunta alla sua 9° edizione. Una festa pensata per chi non sa con chi festeggiare, perché è solo o perché non ha la possibilità di farlo, assieme a chi vuole dare un senso più pieno a questa ricorrenza che non sia solo divertimento.



«Lo scorso anno hanno partecipato 700 persone. Quest'anno speriamo siano di più. Molti giovani sono venuti a conoscenza della festa con il passaparola e poi si sono impegnate per aiutare: da chi serviva a tavola, a chi ha preparato la sala, il mangiare o l'apparecchio», spiega Giovanni Paolo Ramonda, il Presidente della Comunità di don Benzi.



Alla festa ci saranno rappresentate molte strutture di accoglienza della comunità: la Capanna di Betlemme – casa che accoglie i senza fissa dimora –, le comunità terapeutiche, le molte case famiglia, strutture di accoglienza per adulti, carcerati o donne vittime di tratta.



Lo stile sarà quello della semplice festa di famiglia, si inizierà a festeggiare con il cenone, ci sarà musica per ballare e un'animazione per i bambini con un amico circense.



Per informazioni e prenotazioni: Patrizia, 347.8867661