Gatto smarrito venti giorni fa, ritrovato in pochi minuti. Proprietario: 'grazie alla redazione di Altarimini'

| 12:14 - 29 Dicembre 2017

E' finita bene la vicenda della gatta Nasina che è stata ritrovata nel pomeriggio di giovedì a 4 km da casa. Dal 4 dicembre l'animale era sparito dalla sua abitazione a Secchiano, gettando nello sconforto la famiglia che la ospita. Le ricerche, andate a vuoto, avevano fatto temere il peggio ma, per fortuna, la storia ha avuto un epilogo felice. Nasina era ospite di una famiglia che l'aveva trovata poco dopo la scomparsa. E' stata nutrita, curata e coccolata. Nel pomeriggio di giovedì i proprietari sono stati contattati dalla famiglia che stava ospitando la gatta, dopo aver letto l'articolo pubblicato su altarimini.it.

Nasina è stata riconsegnata alle cure dei suoi padroni che ringraziano chi l'ha custodita in questi lunghi 20 giorni. "Sono persone che amano gli animali" dice la proprietaria "Nasina sta bene grazie all'amore e alle cure ricevute in queste lunghe giornate. Grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato nella ricerca e che ci hanno contattato per darci informazioni".