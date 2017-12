Spingitori di Fabrizio protagonisti su Rai Tre, il primo gennaio tutti in pizzeria a vedere la puntata

Attualità

Rimini

| 08:57 - 29 Dicembre 2017

Da lunedì 1 a venerdì 5 gennaio, alle ore 20.15, andrà in onda su Rai 3 'Inviati Speciali', un ciclo di cinque puntate dedicate a storie straordinarie legate al mondo della disabilità, raccontate da giornalisti fuori dall'ordinario. La prima puntata avrà come protagonisti un gruppo di amici riminesi, gli Spingitori di Fabrizio Casadei. Un amico speciale che nonostante la difficoltà di muoversi con la sedia a rotelle, si è laureato in filosofia con 110 e lode, da qui l'idea di un grande e insolito regalo, accompagnarlo alla maratona di Verona. "Per goderci insieme lo show su maxischermo, spiegano gli Spingitori di Fabrizio, ci troveremo con chi vorrà partecipare e conoscerci alla pizzeria La Rusticana, a Rimini in viale Bologna 17 . E per chi proprio non potesse essere dei nostri, né guardarsela in tv la sera stessa, nessun problema, la puntata sarà visibile a partire dal 2 gennaio su http://www.raiplay.it/".