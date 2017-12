Riccione, tenta di rubare in un locale, titolare pubblica le immagini del ladro su Facebook

Attualità

Riccione

| 08:04 - 29 Dicembre 2017

Ha pubblicato su Facebook le immagini delle telecamere di sorveglianza che ritraevano il ladro in azione. Un ristoratore riccionese ha deciso di rendere pubblico il volto del malvivente. Il locale, chiuso al pubblico per alcuni lavori, è stato visitato dall'uomo che ha cercato di forzare la porta d'ingresso. Non riuscendo ad entrare ha desistito dal suo gesto e se ne è andato in bicicletta. Il proprietario ha deciso di rendere pubbliche le immagini su Facebook, ricevendo commenti di solidarietà e anche la conferma che l'uomo sarebbe responsabile di altri atti criminosi. Una donna infatti lo ha riconosciuto come colui che l'aveva scippata a Rimini nei giorni scorsi. Il ristoratore non ha sporto denuncia.