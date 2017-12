Coppia riminese vince 181mila euro a 'The Wall', nuovo quiz di Gerry Scotti: 'Andiamo in Val di Fiemme'

Attualità

Rimini

| 07:07 - 29 Dicembre 2017

Ricca vincita di 181.682 euro per la coppia di coniugi riminesi che giovedì 28 dicembre ha partecipato a "The Wall", il quiz pre-serata di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Tante emozioni vissute da Daiana Poggioli e da Francesco Giannini, coppia felicemente sposata con un figlio che ha 'rischiato' di portare a casa una somma dieci volte inferiore. Dopo le prime cinque domande, prima che Francesco si ritirasse nella 'stanza bianca' per il clou del quiz, i riminesi avevano infatti raccolto un montepremi di 16.293 euro. Ha pagato la scelta di stracciare 'il contratto' con quella vincita e di puntare sulla seconda parte del gioco. Con qualche errore in meno sulle domande, Francesco e Daiana avrebbero potuto portare a casa anche una somma superiore ai 200.000 euro. Soldi che comunque i due vincitori potranno utilizzare per il loro sogno: trasferirsi in Val Di Fiemme. "E' stata una grande emozione, ringraziamo ovviamente Gerry Scotti, tutto lo staff e gli organizzatori, è stato tutto perfetto", racconta al telefono dopo la vincita Daiana, che ricorda anche il giorno della telefonata da Mediaset: "Non pensavo assolutamente di essere chiamata, invece quattro giorni dopo il provino, il 24 novembre, è arrivata la telefonata con la bella notizia, hanno detto che eravamo una coppia affiatata e così eccoci qua a Cologno Monzese".