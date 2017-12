Capodanno al Mon Amour: la travolgente atmosfera del Moulin Rouge. Per l'Epifania attesa Aida Yespica

Eventi

Rimini

| 17:52 - 28 Dicembre 2017

Il Moulin Rouge, il più famoso dei cabaret parigini, il locale delle serate folli in un periodo in cui Montmartre Pigalle era il quartiere delle feste, il tempio del French Cancan, la danza femminile delle spaccate, delle gambe sollevate con leggiadria e dei merletti… E’ il filo conduttore della grande festa di Capodanno del Mon Amour Rimini. Tutto pronto per il Capodanno in rouge con l’evento più elegante ed esclusivo della riviera che festeggia l’arrivo del 2018 con un Galà dedicato.

L’ambientazione francese, elegante e raffinata, le piume e lo spettacolo del can can sono il “fil rouge” di tutta la serata così come Édith Piaf e le musiche, le immagini degli anni magici dei poeti maledetti, lo charme, la leggerezza e il divertimento. Un evento unico, com’è unico Atlantic il centro benessere più famoso con la sua acqua di mare la sua spiaggia d'inverno che ha scelto Il Mon Amour per festeggiare insieme il nuovo anno e per regalare quattro fortunati clienti con due Gift SPA. La serata inizia alle ventuno con una cena raffinata a base di pesce, alle 22,30 ingresso al pubblico con un concerto live nella main room e la zona latino e il piano bar aperti. All’una il pubblico potrà assistere allo spettacolo mozzafiato “Moulin Rouge”. Alle quattro si festeggerà la prima alba del 2018 con la ricca colazione Mon Amour.

Il calendario delle festività del Mon Amour è incalzante: venerdì 5 gennaio in programma il celebre contest “Miss Befana”, un gioco-concorso con premi per tutte le partecipanti. Ospite della serata sarà l‘attore Alex Belli, protagonista dalla fiction cento vetrine. Sabato 6 gennaio, protagonista un’ospite femminile, direttamente dal Grande Fratello V.I.P. Aida Yespica.