VIDEO: Rimini, Alex Righetti premiato in Comune. L'ex campione: "I sogni alla base di tutto"

Sport

Rimini

| 15:01 - 28 Dicembre 2017

“Ad Alex Righetti per avere portato in tutto il mondo, e fino al podio olimpico, la passione genuina del bambino che correva dietro a una palla a spicchi sui campi di Rimini”. E’ quanto inciso nella targa commemorativa che l’amministrazione comunale, a nome della Città, ha donato ad Alex Righetti, l’ex campione di pallacanestro che al termine della scorsa stagione, a 40 anni, ha appeso la canotta al chiodo. Una carriera ricca di successi, quella del “Rigo”, cominciata con il debutto a 16 anni nel Basket Rimini e la promozione dei biancorossi nella massima serie. Poi l’approdo a Roma e, tra le altre, Bologna sponda Virtus, Varese e Caserta, fino alle ultime tre stagioni nella Capitale con la casacca dell’Eurobasket, società dove oggi allena l’under18. Di prestigio anche il palmares dove, oltre all’Eurochallenge con le V nere, la Coppa Italia con Avellino e la Supercoppa italiana con Roma, spicca il bronzo conquistato con la Nazionale agli Europei di Svezia 2003 e l’argento olimpico conquistato ad Atene 2004. “Alla base di tutto ci sono i sogni – ha affermato Righetti -, per cercare di raggiungerli occorre sudare, fare sacrifici, e questo permette di crescere sia sotto l’aspetto tecnico che umano”.