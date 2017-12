In 1400 ad applaudire Gino Paoli e Danilo Rea, successo per il concerto degli auguri di Riccione

Attualità

| 14:02 - 28 Dicembre 2017

Millequattrocento persone, tante anche da fuori regione, hanno gremito mercoledì sera la Sala Concordia del Palazzo dei Congressi per assistere al Concerto degli auguri che in questa edizione aveva per protagonisti due grandissimi interpreti della musica italiana Gino Paoli e Danilo Rea.

La serata, presentata dalla riccionese Debora Grossi, si è aperta con il saluto e gli auguri alla città del sindaco di Riccione Renata Tosi e dell’assessore Stefano Caldari.

La magia di questo appuntamento davvero speciale è iniziata sulle note di Una furtiva lagrima da L'elisir d'amore di Gaetano Donizetti, per intraprendere un viaggio poetico e toccante sulle note di Fabrizio De Andrè, Umberto Bindi, Charles Trenet e ovviamente i brani intramontabili di Gino Paoli, riarrangiati dall’immenso talento e virtuosismo di Danilo Rea al pianoforte.

Il tutto accompagnato da un’atmosfera sospesa e da un pubblico emozionato e incantato dalla grazia, fino alla standing ovation finale dell’intera platea per un’indimenticabile Senza fine.

Foto Casalboni