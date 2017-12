A Pennabilli musica, incontri e jam session: torna il Django Festival

Eventi

Pennabilli

| 12:40 - 28 Dicembre 2017

Nei giorni del Pennabilli Django Festival si potrà assistere a tre concerti principali che quest’anno si svolgeranno all’Hotel Il Duca del Montefeltro. Oltre ai concerti, per le strade e locali di Pennabilli si potrà trovare musica, divertimento, incontri e jam session.

Per l’occasione l’Orto dei Frutti Dimenticati (ideazione del maestro Tonino Guerra) e l’Ostello Montefeltro si trasformeranno in “Hot Club” (dal nome del quintetto jazz fondato da Django) ed ospiteranno i gruppi musicali durante l’aperitivo e nella tarda serata. Per ogni giornata di festival infatti sono in programma due concerti il primo alle 18.30 e il secondo alle 23.30.

Si parte giovedì 28 dicembre: alle 15 nella sala conferenza dell’Hotel Il Duca del Montefeltro si terrà il seminario per chitarristi jazz con Antoine Boyer (ospite del concerto delle 21).

Alle 18.30 presso la suggestiva location Hot Club Orto dei Frutti Dimenticati in concerto cinque musicisti bolognesi i Minor Swing Quartet nome ispirato a una delle più celebri composizioni di Django Reinhardt, “Minor swing”. Il gruppo riprende i brani della tradizione manouche, facendoli propri e contestualizzandoli nella Bologna degli anni 2000: il risultato è una miscela esplosiva a base di rispetto per i grandi solisti del passato, con l’aggiunta di idee e arrangiamenti freschi e coraggiosi. Il quintetto, composto da Paolo Prosperini, Laura Masi, Tommy Ruggero, Alessandro Cosentino e Francesco Angelini, replicherà sempre alle 23.30 nell’Hot Club Ostello Montefeltro.

Alle ore 21.15 Antoine Boyer & Samuelito, due giovanissimi talenti, già pluri-premiati e accreditati nel panorama internazionale, saranno i protagonisti del concerto esclusivo che si terrà giovedì 28 dicembre, presso l'Hotel Il Duca del Montefeltro.



Il pubblico del Pennabilli Django Festival potrà godere del connubio incandescente tra due prodigi della chitarra: il primo arriva dal gypsy jazz, il secondo dal mondo del flamenco, corde di nylon contro corde d'acciaio, che danno vita a un favoloso disegno musicale che miscela flamenco, jazz manouche e musica di Piazzolla.



Venerdì 29 dicembre il primo impedibile appuntamento della giornata per i chitarristi jazz è il seminario di chitarra flamenco con Samuelito. Alle 15 presso la sala conferenze dell'Hotel Il Duca del Montefeltro.





La rassegna prosegue con un ricco programma. A partire dalle ore 18.30 presso la suggestiva location Hot Club Orto dei Frutti Dimenticati, scalderanno l'atmosfera con i primi accordi gipsy Corrado Caruana (chitarra), Celia Cicero (voce) e Athos Bassissi (fisarmonica) in Première étude sur Piaf. Un concerto intenso composto da una serie di brani molto diversi fra loro e scelti istintivamente, accompagnati dalla freschezza di arrangiamenti originali in stile swing manouche. Il trio replicherà alle 23.30 all’Hot Club Ostello Montefeltro.





La serata prosegue all' Hotel Il Duca del Montefeltro, dove alle ore 21.15 saliranno sul palco i Quai des Brumes, protagonisti della serata, che porteranno il pubblico nella Parigi di Django Reinhardt. Federico Benedetti al clarinetto, Tolga During alla chitarra e Roberto Bartoli al contrabbasso, esplorano le contaminazioni tra musica gipsy, atmosfere balcaniche e klezmer, canzone francese e naturalmente tanto tanto jazz. Quai des Brumes, in italiano “il porto delle nebbie”, dei romanzi di Pierre MacOrlan e soprattutto dei film di Marcel Carné in cui i sogni e i drammi del proletariato urbano parigino assurgevano a dimensione di mito o addirittura di epope.





La serata proseguirà all’ Hot Club Ostello dalle ore 23:30 sulle note di Première étude sur Piaf, al quale seguirà un' imperdibile Jam Session.