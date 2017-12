Volley Cattolica, sotto l'albero arriva la quinta vittoria consecutiva

Sport

Cattolica

10:57 - 28 Dicembre 2017

Il Cattolica Volley trova sotto l'albero di Natale, la quinta vittoria consecutiva, gara tirata e non semplice per le gialloblù, che riescono ad avere la meglio nel quinto set su Fenix Faenza, chiudendo con 23 punti questo 2017. Le parole del tecnico cattolichino Alessandro Medri al termine della contesa: "Terminare l'annata con un'altra vittoria è sicuramente positivo, un punto guadagnato in un match ostico, difficile, e sofferto. Un primo set non brillante per noi, in cui non siamo entrati in partita, un parziale criptico, senza mordente. Poi, tra alti e bassi, i successivi, non ci siamo espressi al livello della partita precedente, secondo e terzo set vinti ma molto combattuti, in cui abbiamo comunque sbagliato tanto. Merito alle avversarie che non hanno mai fatto cadere una palla, difendendo molto bene, conquistando così il quarto frangente. Nell'ultimo set non ci siamo disunite, e sotto 14-11, siamo emerse al cospetto di una ottima giovane squadra. Dobbiamo apportare delle correzioni e avremo modo di farlo in queste due settimane di feste, in cui continueremo a lavorare in palestra. Una vittoria che fa morale, in un momento in cui la squadra ha trovato continuità e affiatamento, un bel gruppo, una bella squadra, e anche punti accanto ad un buon piazzamento in classifica, salvo i vari recuperi delle altre squadre. Ora, con il roster al completo, cominceremo il nuovo anno con la stessa voglia e forza, in attesa della sfida del 13 gennaio al Palasport di Cattolica contro il Cervia, poi turno di riposo e si torna in campo a febbraio".

Nella foto Giada Godezoni