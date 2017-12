Capodanno al Museo della città di Rimini con Ulisse e la tombola degli antichi romani

Eventi

Rimini

| 10:55 - 28 Dicembre 2017

Nel programma del Capodanno più lungo del mondo i Musei di Rimini sono protagonisti con proposte rivolte ad adulti e ragazzi per trascorrere i giorni di festa divertendosi e insieme avvicinandosi ai tesori che la Città ha ereditato.

Al museo aspettando il 2018 è l’invito a piccoli e grandi per salutare in festa il passaggio dal vecchio al nuovo anno.

Domenica 31 dicembre 2017 ore 22 "Con Ulisse in viaggio su concave navi"

Ulisse e i compagni invocano la protezione degli dei per compiere felicemente il viaggio di ritorno. Aiutali anche tu in questa impresa! Caccia al tesoro per bambini da 7 anni A cura di Romina Pozzi, Francesca Tentoni, Manuela Veronesi

"L'anno che verrà per i romani"

La grande tombola inventata dai Romani con il tiro delle sortes della dea Fortuna per conoscere il futuro che riserverà l’anno nuovo. Chi, baciato dalla Fortuna, farà terni, cinquine e tombole, riceverà doni "romani” E a seguire... giochi, giochi, giochi.

A cura di Rita Bambini e Angela Marcatelli Per bambini e ragazzi con le loro famiglie

Alle ore 22.00 la Sala del Giudizio accoglie la musica dell’ensemble Ma-trio-ska (Caterina Boldrini – Violino, Giulia Lazzarini – Viola, Elisa Lazzarini – Violoncello)

Le sonorità raffinate del trio d'archi accompagneranno l'ascoltatore in un piacevole viaggio musicale che spazia attraverso diversi generi e stili. Trii per archi scritti dai più grandi compositori e arrangiamenti di musiche da film, di valzer viennesi e dei più famosi temi della musica classica saranno la speciale colonna sonora della fine di questo anno. A conclusione un brindisi al Nuovo Anno.

Anche il sito della Domus del Chirurgo, in piazza Ferrari, partecipa alla festa: dalle ore 22.00 risuoneranno le note di autore di Filippo Malatesta accompagnato dai raffinati arrangiamenti del quartetto d'archi Eos.

Per le attività rivolte a bambini e ragazzi è richiesta la prenotazione (tel. 0541.704415; 0541.793851) La partecipazione a tutte le iniziative in programma nella serata del 31

dicembre è libera e gratuita, fino a esaurimento posti.

Per favorire l’incontro con il patrimonio riminese il Museo della Città “Luigi Tonini” e la Domus del Chirurgo riserveranno l’ingresso gratuito nella serata del 31 dicembre (dalle ore 21), come tradizione il 6 gennaio, il 7 gennaio (prima domenica del mese) e nella giornata di mercoledì (27 dicembre e 3 gennaio).

Inoltre il Museo della Città, la Domus, la FAR e Teatro Galli rimarranno aperti tutti i giorni nel periodo compreso fra il 24 dicembre e il 7 gennaio con il seguente orario:

1, 6 e 7 gennaio, 10-19

31 dicembre 10-19 e apertura straordinaria dalle ore 21,00 fino a notte

fonda

Feriali: Museo e Domus 9,30-13 / 16-19; FAR e Teatro Galli 10-13 / 16-19

Sarà l’occasione per ammirare mosaici e affreschi, ceramiche e bronzi, dipinti e sculture, epigrafi e monete, arazzi e oreficerie che svelano la storia della città e del territorio dalla preistoria al secolo scorso, nonché per viaggiare nel tempo fino all’età romana ed “entrare” nelle stanze della domus abitata nel III secolo da Eutyches, il medico che ci ha consegnato il più ricco strumentario chirurgico dell’antichità, o

nelle grandi sale del palatium costruito alle soglie del Medioevo, probabilmente per un personaggio di alto lignaggio.

Info e aggiornamenti: www.museicomunalirimini.it