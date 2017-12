Auto finisce nel fosso in via San Martino in Venti, 'attenzione al ghiaccio'

Cronaca

Rimini

| 10:51 - 28 Dicembre 2017

Auto fuori strada in via San Martino in Venti, località Concimaia. Una vettura è uscita dalla sede stradale, finendo la sua corsa in un fosso a bordo della Provinciale. E' successo nella mattina di giovedì. Sconosciute al momento le cause del sinistro, che però potrebbero essere ricondotte al fondo stradale scivoloso se non ghiacciato. Non dovrebbero esserci feriti. La prudenza è d'obbligo in queste giornate nelle quali è previsto un peggioramento delle condizioni meteo. Secondo quanto riportato da Arpae nel pomeriggio è atteso un aumento della nuvolosità con leggere piogge sulla costa e deboli nevicate sui rilievi sopra i 400-500 metri. Per la mattina di venerdì è prevista nuvolosità variabile con deboli nevicate.