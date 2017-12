Sigep, a Rimini il campionato italiano di pasticceria seniores, in gara anche Roberto Rinaldini

Attualità

Rimini

| 09:53 - 28 Dicembre 2017

Sono le parole autorevoli del grande Maestro della pasticceria italiana, Iginio Massari, a dare la dimensione al valore dei Pastry Event in programma a SIGEP, il salone mondiale del dolciario artigianale firmato da Italian Exhibition Group e in programma alla fiera di Rimini da sabato 20 a mercoledì 24 gennaio

“Ciò che accade a Sigep – dice il Maestro Iginio Massari – è una sfida con sé stessi e con colleghi nazionali e internazionali di grande abilità. E’ uno stimolo continuo a migliorarsi. I concorsi promossi da Sigep riescono a stimolare e imprimere una forte accelerazione verso la perfezione all’intera categoria professionale, perché appuntamenti così prestigiosi chiedono il massimo impegno per eliminare i propri difetti ed imparare ad affrontare e controllare l’emotività, senza perdere mai di vista il fattore tempo. Non basta essere tecnicamente ineccepibili, occorre esserlo nel tempo prestabilito”.

Fra i tanti appuntamenti in programma, due competizioni assegneranno il titolo italiano per la pasticceria. Sabato 20 e domenica 21 si svolgerà il prestigioso Campionato Italiano di Pasticceria Seniores, promosso da Sigep e Conpait, che vedrà in gara 17 concorrenti, autentiche star della pasticceria da tutta la Penisola, che si misureranno su tre diverse specialità: pièce in cioccolato e dolce al piatto, pièce in zucchero e torta al cioccolato, pièce in ghiaccio e torta gelato.

A contendersi la vittoria saranno: nella prova ghiaccio, Roberto Rinaldini, Andrea Restuccia, Luca Bernardini, Domenico Di Clemente, Valerio Vullo e Riccardo Depetris; nella categoria zucchero, Alessandro Petito, Alessandro Comaschi, Lorenzo Puca, Roberto Miranti, Alessandro Bertuzzi; nella sezione cioccolato, Marco Tateo, Massimo Carnio, Sebastiano Vinciguerra, Mattia Cortinovis e Carmelo Sciampagna.

I tre vincitori di ciascuna categoria andranno a formare la squadra che rappresenterà il tricolore italiano alla Coupe du Monde di Lione 2019.

Il 20 gennaio altra competizione molto attesa è il Campionato Italiano di Pasticceria e Cioccolateria Juniores, un’eccezionale occasione per far emergere i giovani talenti nazionali dell’arte pasticcera promossa da Conpait e Sigep, in collaborazione con Ampi. Le nuove promesse della pasticceria dovranno affrontarsi in tre prove sul tema “Stelle e leggende”: elaborato artistico in zucchero e cioccolato, torta al cioccolato e nocciola moderna e tiramisù monoporzione. Il vincitore rappresenterà l’Italia all’interno del Campionato Mondiale di Pasticceria Juniores 2019 a Rimini.

I due campionati saranno ‘guidati’ da una giuria di grandi Maestri: Gino Fabbri (Presidente Accademia Maestri Pasticceri e Presidente Club Italia CMP in carica durante la vittoria della squadra campione del mondo 2015), Alessandro Dalmasso (Presidente Club Italia CMP), Federico Anzellotti (Presidente Conpait), Angelo Musolino (Vicepresidente Conpait), Fabrizio Donatone (Oro a Lione 2015 specialità ghiaccio), Francesco Boccia (Oro a Lione 2015 specialità cioccolato), Domenico Longo (Due volte argento Lione specialità ghiaccio), Luca Mannori (Oro a Lione 1997), Fabrizio Fiorani (Professionista di altissimo livello che lavora attualmente da Bulgari a Tokio ed esperto nella categoria dessert al piatto-AMPI), Giuseppe Manilia (Pasticcere dell'anno 2017-2018). Presidente d'onore, senza diritto di voto, Emmanuele Forcone (Oro a Lione specialità zucchero).

Commissari saranno: Denis Dianin (AMPI), Armando Lombardi (AMPI), Matteo Papagno (CONPAIT), Onelio Napoletani (CONPAIT).