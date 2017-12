Lungomare Tintori a Rimini chiuso al traffico nei giorni di festa, la protesta delle attività economiche

Attualità

Rimini

| 07:18 - 28 Dicembre 2017

Nei giorni 24, 25 e 26 dicembre la limitazione alla circolazione del Lungomare Tintori, ha penalizzato gli esercenti della zona: bar, ristoranti e l’Ice Village,il villaggio di Natale con il Presepe di Sabbia e la pista di Pattinaggio.

“Non vogliamo certamente essere contrari alle normative sulla sicurezza” dicono gli esercenti in una nota. In queste giornate si è toccata con mano la mancanza di cittadini e turisti “Normative che cosi come sono state attuate hanno di fatto compromesso tutte le attività, ma soprattutto penalizzato chi viene da fuori con pullman o camper o semplicemente residenti per visitare il Presepe di Sabbia o usufruire degli impianti di pattinaggio sul ghiaccio o per servirsi dei bar e ristoranti in zona, crediamo che si possa rimediare senza dover intaccare le norme sulla sicurezza e trovare un punto comune.”

Strade deserte in qualsiasi orario del giorno e della notte, poche persone a passeggio nella zona, vie scarsamente illuminate la sera. Gli esercenti della zona porto “chiedono di rivedere e trovare una soluzione che possa si salvaguardare la sicurezza dei cittadini, ma anche salvaguardare le numerose attività che rischiano di chiudere in questi giorni di festa.”